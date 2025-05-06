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Bakan Yardımcıları Afyonkarahisar'da Projeleri Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

Bakan Yardımcıları Afyonkarahisar'da Projeleri Görüşmek İçin Bir Araya Geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya gelerek çeşitli projeler ve iş birliği konularını görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, bir dizi ziyaret kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

Ziyaret programı çerçevesinde, Bakan Yardımcıları Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Şehre yapılması değerlendirilen projelerin konuşulduğu ziyarette güncel projeler ve bakanlıklar arası iş birliği konuları ele alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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