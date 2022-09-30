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Bakan Yanık'tan huzurevi ziyareti

Yerel Haberler

Bakan Yanık'tan huzurevi ziyareti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beşiktaş'ta bulunan huzurevini ziyaret ederek, yaşlılara çiçek takdim etti.

Bakan Yanık'tan huzurevi ziyareti

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beşiktaş'ta bulunan huzurevini ziyaret ederek, yaşlılara çiçek takdim etti. Ziyarette ünlü türkücü Yavuz Bingöl mini konser vererek, yaşlılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Beşiktaş Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Yanık huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti. Ziyaretler sırasında Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl huzur evinde bulunan yaşlılara mini konser verdi. Konser'de Yavuz Bingöl'e eşlik eden yaşlılar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Yerel

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