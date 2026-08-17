İstanbul Havalimanı'ndan Tarihi Rekor: 1.739 Uçuş, 290 Bin 287 Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos 2026 tarihinde bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uçuş ve yolcu sayısında yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Böylece İstanbul Havalimanımız hem uçuş hem de yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı" dedi.

Küresel aktarma merkezi konumunu güçlendiriyor

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik önemini her geçen gün artırdığını vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı