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Bakan Uraloğlu, ikinci Milli Hızlı Tren setinin üretiminin hızla sürdüğünü bildirdi

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Bakan Uraloğlu, ikinci Milli Hızlı Tren setinin üretiminin hızla sürdüğünü bildirdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in ikinci setinin üretim çalışmalarının hızla sürdüğünü bildirdi. İlk setin testleri sürerken 2027 ve 2028'de 7'şer set, iki yılda toplam 14 set üretilmesi hedefleniyor; 8 araçlı trenler 577 yolcu kapasiteli.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla sürdüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz"

İlk setin testleri sürerken ikinci setin üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef iki yılda 14 set

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

İlk setin testleri devam ediyor

İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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