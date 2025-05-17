Bakan Özdemir Göktaş, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret etti

Bakan Özdemir Göktaş, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret etti
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Bakan Özdemir Göktaş, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret etti
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Bakan Özdemir Göktaş, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te bir takım ziyaretler bulunmasının ardından Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret etti.

Bakan Özdemir Göktaş, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret etti

BİLECİK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te bir takım ziyaretler bulunmasının ardından Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret etti.

Burada Ertuğrul Gazi Türbesi'nde alp kıyafetli askerlerin "saygı nöbeti" değişimini izledikten sonra türbeyi ziyaret eden Bakan Özdemir Göktaş'ın dua etti. Daha sonra Bozüyük ilçesine geçen Bakan Özdemir Göktaş, şehit ailesine ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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