Bakan Memişoğlu: "Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, yeniden inşa sürecine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçtiğine dikkati çekerek, "Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk. Dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin karşısında; insanlığın, merhametin ve fedakarlığın en güçlü örneklerini sergiledik. Bir yandan yaralarımızı sararken, diğer yandan azimle ve umutla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün, asrın inşasını asrın birlikteliğiyle kararlılıkla sürdürüyoruz. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

