Bakan Kurum: "Mazlum coğrafyalara uzanacak, Suriye'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olacağız"

Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mazlum coğrafyalara uzanacak, Suriye'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 455 bininci afet konutunun teslim töreni öncesi Hatay'da medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Tamamlanan asrın inşa faaliyetlerini il il görselleriyle anlatan Bakan Kurum, "Asrın inşasına, 'deprem bölgesinin ayağa kalması Türkiye'nin istikbalidir' gözüyle baktık. Tüm bu çalışmaların yanında, asrın inşasının perde arkasında dev bir ekibin emeği var. Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla, yarın 'asrın inşası Türkiye'nin başarısı' diyeceğiz. Şimdi de durmuyoruz, geriye yaslanmıyoruz, 'bitti' demiyoruz. Deprem bölgesindeki bu birikimi, tecrübeyi 81 ile 500 bin sosyal konutla, kentsel dönüşüm projeleriyle daha da hızlandıracağız. Mazlum coğrafyalara uzanacak Suriye'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi. - HATAY

