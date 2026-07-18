Bakan Kurum: Malatya'daki depremde şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit edilmedi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum tespit edildiğini açıkladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı