Koca: İstanbul'da 'Maymun Çiçeği' şüphesiyle testleri yapılan 4 kişinin test sonucu negatif - Haberler

Koca: İstanbul'da 'Maymun Çiçeği' şüphesiyle testleri yapılan 4 kişinin test sonucu negatif
Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Yerel
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da, 'Maymun Çiçeği' hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da, 'Maymun Çiçeği' hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Maymun Çiçeği' hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Yerel