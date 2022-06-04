Koca: İstanbul'da 'Maymun Çiçeği' şüphesiyle testleri yapılan 4 kişinin test sonucu negatif - Haberler

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Koca: İstanbul'da 'Maymun Çiçeği' şüphesiyle testleri yapılan 4 kişinin test sonucu negatif

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Yerel
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Koca: İstanbul'da 'Maymun Çiçeği' şüphesiyle testleri yapılan 4 kişinin test sonucu negatif

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da, 'Maymun Çiçeği' hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da, 'Maymun Çiçeği' hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Maymun Çiçeği' hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Yerel

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