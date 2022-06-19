Bakan Kasapoğlu'ndan memleketinde pazar çıkartması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan memleketinde pazar çıkartması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan memleketinde pazar çıkartması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine pazar çıkartması yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine pazar çıkartması yaptı. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, pazar esnafından alışveriş yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'nın Kula ilçesine geldi. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle sohbet etti. Kütüphanede ders çalışan gençlerle tek tek görüşen Bakan Kasapoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Semt pazarında tezgah kuran esnaflarla görüşüp istek ve sorunlarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, ardından esnaftan alışveriş yaptı.

Daha sonra yeni hizmete açılan Kula Devlet Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, hasta vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül'ü de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Gençlik Kampı'nda sona doğru

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan bir diğer eser olan Ege Bölgesi'nin en büyüğü olmaya aday Gençlik Kampı inşaatını da inceleyen Bakan Kasapoğlu, son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kasapoğlu alışveriş gençlik Manisa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title