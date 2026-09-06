Bakan Gürlek: Orman Yangını Soruşturmalarında 70 Şüpheli Tespit Edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Yeşil vatanı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü resmi sosyal medya hesabından bildirdi.

"103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor."

Akın Gürlek, orman yangınlarına neden olan kişilerin ihmali veya kasıtlı eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını belirterek, orman yangınlarına ilişkin adli mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı