Haberler

Bakan Gürlek: Orman Yangını Soruşturmalarında 70 Şüpheli Tespit Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Yeşil vatanı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü resmi sosyal medya hesabından bildirdi.

"103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor."

Akın Gürlek, orman yangınlarına neden olan kişilerin ihmali veya kasıtlı eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını belirterek, orman yangınlarına ilişkin adli mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! 'Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi'

"Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! 'Spor oldu'

Yalın ayak koştu, yine de yetişemedi! Yorumu olay
Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! 'Adaletten kaçamayacaklar'

Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj!
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak