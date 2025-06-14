Bakan Göktaş Tunceli'de Kıbrıs Gazisi'ni Ziyaret Etti

Bakan Göktaş Tunceli'de Kıbrıs Gazisi'ni Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de Kıbrıs Gazisi Ali Korkmaz'ı evinde ziyaret etti ve jandarmanın 186. yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için geldiği Tunceli'de Vali Şefik Aygöl ile birlikte Kıbrıs Gazisi Ali Korkmaz'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Göktaş, gazi ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra jandarmanın kuruluşunun 186. yıldönümü etkinliklerine katıldı. Burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal tarafından karşılanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, jandarma tarafından yapılan gösterileri izledi. Bakan Göktaş, jandarma ve aileleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğraf çektirdi.

Bakan Göktaş ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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