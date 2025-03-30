Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Bayram namazı sonrası ilk sözler: Rabbim onları kahru perişan eylesin
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Bakan Göktaş Tekirdağ'da Bayramlaşma Programına Katıldı

Bakan Göktaş Tekirdağ'da Bayramlaşma Programına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlar ve protokol üyeleriyle bir araya geldi, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağ Polis Evi'nde gerçekleşen programda Bakan Göktaş, katılımcılarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşma programında Bakan Göktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara bayram harçlığı dağıttı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.