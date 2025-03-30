Bakan Göktaş Tekirdağ'da Bayramlaşma Programına Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlar ve protokol üyeleriyle bir araya geldi, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ Polis Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentte düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tekirdağ Polis Evi'nde gerçekleşen programda Bakan Göktaş, katılımcılarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Bayramlaşma programında Bakan Göktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara bayram harçlığı dağıttı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel