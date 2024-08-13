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Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla mücadeleye kararlıyız

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Valiliği ziyaretinde Eskişehir'de yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak dijital bağımlılıkla mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Valiliği ziyaretinde dün Eskişehir'de 18 yaşındaki bir gencin oynadığı oyunun etkisinde kalarak 5 vatandaşı yaralaması olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Aydın'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ziyaretinde yaptığı açıklamasında, "Bildiğiniz üzere dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu. ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahinur Özdemir Göktaş Aydın Valiliği Eskişehir Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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