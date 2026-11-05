Bakan Göktaş: "2002 yılında sosyal yardım kalemlerimiz 4’ken, bugün 58 kalemde sosyal yardım kalemleri oluşturduk"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım politikalarına ilişkin, "2002 yılında sosyal yardım kalemlerimiz 4'ken, bugün 58 kalemde sosyal yardım kalemleri oluşturduk. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Genişletilmiş 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Özdemir Göktaş, sosyal yardım politikaları ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2002 yılında sosyal yardım kalemlerimiz 4'ken, bugün 58 kalemde sosyal yardım kalemleri oluşturduk"

Bakanlık olarak aile odaklı koruyucu ve önleyici hizmetleri güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Güçlü sosyal devlet bir günde kurulmadı. 2002 yılında sosyal yardım kalemlerimiz 4'ken, bugün 58 kalemde sosyal yardım kalemleri oluşturduk. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın en büyük farkı burada. Bazı kesimleri görüp, bazı kesimleri görmeyen değil, hangi vatandaşımıza ulaşmıyoruz onun derdiyle dertlenen bir liderin ve onun davanın mensuplarıyız" diye konuştu.

"2006 yılında daha dünyada eşi benzeri yokken evde bakım yardımıyla adeta devrim niteliğinde bir politikayı hayata geçirdik"

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 497 bin aileye aylık 15 bin 755 lira destek sağlandığını aktaran Göktaş, "2006 yılında daha dünyada eşi benzeri yokken Evde Bakım Yardımıyla adeta devrim niteliğinde bir politikayı hayata geçirdik. Evinde yaşlısına, engellisine bakana aylık maaş bağladık. Bugün 15 bin 755 lira olmak kaydıyla Türkiye'de 497 bin ailemize her ay düzenli olarak bu yardımı yapıyoruz. Bunu yaparken bir karşılık beklemiyoruz. Bunu yaparken vatandaşımızın derdine derman olmaya gayret ediyoruz. Bununla kalmıyoruz, engelli aylığı veriyoruz, engelli yakını aylığı veriyoruz ve pek çok alanda yol açıcı yönlendirmeler yapıyoruz. Türkiye'de 48 yerde açtığımız nefes merkezimizle engelli olan engellisi olan ailelerimizi aylık yıl içerisinde bir ay boyunca devletin şefkat eline bırakabileceği merkezler oluşturduk" şeklinde konuştu.

"Bir şiddetle karşı karşıya kaldığımızda izlemekle kalmamamız gerekiyor, harekete geçmemiz gerekiyor"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışıldığını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri olmayan müfredatlar hayata geçirdik, uygulamalar hayata geçirdik. Güçlü bir şekilde koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığıyla, Adalet Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığımızla beraber hem memurlarımıza, hem özel sektöre, hem vatandaşlarımıza yönelik özellikle eğitimler verdik bu alanda. Çünkü farkında olduğumuzda aslında şiddeti durdurabiliriz. Güçlü politikalara ihtiyacımız var ama toplumsal olarak da işaretleri erken fark etmeye ve erken müdahale etmeye ihtiyacımız var. Bir şiddetle karşı karşıya kaldığımızda izlemekle kalmamamız gerekiyor, harekete geçmemiz gerekiyor. Bununla beraber şiddet önleme ve izleme merkezleri kurduk. 81 ilimizde 88 tane böyle merkezlerimiz var. Bununla beraber KADES uygulamamız, GÖR uygulamamız, elektronik kelepçelerimiz var. Ha bununla beraber fail odaklı çalışmaları da yürütüyoruz."

"Çocuklarımızı koğuş tipi bakım merkezlerinden ev tipi bakım merkezlerine alarak adeta aile sıcaklığında, yuva sıcaklığında ortamlara aldık"

Aileyi koruyan, güçlendiren her türlü riskten koruyan bir bakış açısıyla hareket ettiklerini bildiren Göktaş, "Eskiden devlet korumasındaki çocuklar dediğimizde koğuş tipi kuruluşlardan bahsederdik. Orada da devrim niteliğinde bir politikayı hayata geçiren yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu, yine AK Parti hükümetleri oldu. Ne oldu? Çocuklarımızı koğuş tipi bakım merkezlerinden ev tipi bakım merkezlerine alarak adeta aile sıcaklığında, yuva sıcaklığında ortamlara aldık. Çocuklarımıza yönelik koruyucu önleyici faaliyetlerimize hiç durmadan devam ediyoruz. İşte bizim en büyük farkımız budur. Bazı kesimleri görmezden gelmiyoruz. Bütünleşik bir şekilde bakıyoruz. İhtiyaç sahibi duyan her vatandaşın yanındayız" açıklamasında bulundu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı