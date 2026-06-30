Bakan Göktaş: "Bugün, 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor. Bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek ve onun hikayesini tamamlamak isteyen vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum" dedi.

Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza yuva olan ve yüreğini açan bütün koruyucu ailelerimizin 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, 2012 yılından bu yana koruyucu aile konusunda öncü ülkelerden biri olduk. Bugün, 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor. Bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek ve onun hikayesini tamamlamak isteyen vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı