Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşlarım, kahraman polislerimiz, Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve iftiharla kutluyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"181 yıldır bu aziz teşkilat; milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukukun üstünlüğü için fedakarca görev yapanların ocağı olmuştur. Gece gündüz demeden görev başında olan sizler; ay yıldızlı bayrağımızın şerefini, devletimizin gücünü ve milletimizin duasını omuzlarınızda taşıyorsunuz. Attığınız her adımda, tuttuğunuz her nöbette; Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Şunu çok iyi biliyorum ki; bu devlet sizin cesaretinizle güçlü, bu millet sizin fedakarlığınızla huzurludur. Bu kutsal görev uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm polislerimize üstün başarılar diliyor; her birinize kazasız, belasız görevler temenni ediyorum. Polis Haftamız kutlu olsun. Türk Polis Teşkilatımızın 181. yılı mübarek olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı