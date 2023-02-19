BAK Kadıköy görevini tamamlayarak afet bölgesinden döndü

Deprem bölgesinde 49 personeli ve bir arama köpeği ile arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, İstanbul'a döndü. Ekip İstanbul'a dönüş yolunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, bölgedeki çalışmalar ve son durumla ilgili bilgi aktardı.

AFAD'ın verdiği Orta Seviye Arama Kurtarma akreditasyonunun sahibi ekibi ve Köpekli Arama Timleri sertifikasına sahip arama köpeği Lena'yla enkaz altından 17 kişiyi sağ olarak çıkaran Kadıköy Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi BAK Kadıköy, 15 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından İstanbul'a döndü. BAK Kadıköy'ün 49 kişiden oluşan ekibi, dönüş yolunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Buluşmada CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da yer aldı.

"Gösterdiğiniz çaba çok değerli"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, afet bölgesinde 15 gün boyunca enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yürüten BAK Kadıköy ekibine teşekkür ederek, "Büyük bir dramı yaşadınız biliyorum. Acılara tanık oldunuz orada. Benzer acıların artık bu coğrafyada yaşanmaması lazım. Her şeye rağmen gösterdiğiniz çaba çok değerli. Bir can bile kurtarmanız çok ama çok değerli. Hepinize yaptığınız çalışma dolayısıyla teşekkür ederim" dedi.

AFAD'dan akreditasyon alan ilk kamu kuruluşu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, AFAD'dan akreditasyon alan ilk kamu kuruluşu olduklarını söyleyerek, "Arama kurtarma takımımız 1999 depreminden sonra kuruldu. Yaklaşık gönüllülerle beraber arama kurtarmacı olarak 72 kişiler. Bunların büyük bir bölümü belediye personelimiz, bir bölümü de Kadıköy'den gönüllü olarak arama kurtarmaya katılan arkadaşlarımız. Bir de arama kurtarmayı profesyonel olarak yapmayıp arkadaşlara destek veren gönüllülerimiz var. Türkiye'de orta seviyede AFAD'dan akreditasyon alan ilk kamu kuruluşuyuz. Yani belediye değil, ilk kamu kuruluşuyuz" dedi.

"Çadır kurmaya başladık"

Odabaşı, deprem bölgesinde çalışmaların devam ettiğini aktararak, "Lena Antakya'da bayağı bir enkaz dolaştı. Bir ara da tek kalmıştı, Antakya'daki tek arama kurtarma köpeğiydi. Çünkü köpeklerin patileri rahatsızlanmıştı. Depremin ilk anında arkadaşlarımız oraya vardılar. İstanbul'dan giden ve Antakya'da arama kurtarmaya başlayan ilk ekip. Antakya merkezde ağırlıklı olarak çalışıldı. Ben 2-3 gün onlarla kaldım ama onların anlatmak istedikleri konular da var. Bizim ayrıca iki ekibimiz şu anda Antakya merkezde. Defne ve Samandağ'da gezici aşevlerimiz var. Bugün de Samandağ'ın köylerinde çadır kuruyoruz. Çünkü kent merkezleri boşalmaya başladı. İnsanlar köye gidiyorlar. Köylerde yaklaşık 35 kişilik bir ekibimiz bugün çadır kurmaya başladı. Bir aşevimiz de Malatya merkezde şu anda faal" ifadelerine yer verdi.

Afetin ilk gününden beri 15 gün boyunca Hatay'da aralıksız arama kurtarma çalışmaları yürüten ve aralarında iki bebeğin ve 72 yaşında bir vatandaşın olduğu 17 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtaran ekip İstanbul'a döndü. Bölgeye depremin yaralarını sarmaya devam edecek 100'ün üzerindeki belediye personeli arkadaşlarına emanet ederek gece saat 22.00 sularında İstanbul'a varan ekibi aileleri ve çalışma arkadaşları karşıladı. - İSTANBUL