Bahadırlar'da duygu dolu ziyaret

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Ramazan ayı dolayısıyla Bahadırlar Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret ederek gönül köprüsünü güçlendirdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Bahadırlar Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs gazileri Hasan Kuzucu, Bekir Çobanoğlu ve Hasan Özkanlı'yı evlerinde ziyaret etti.

Ramazan aylarını tebrik eden Kaymakam Dalak, gazilerin talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı'na dair hatıralarını paylaşarak duygu dolu anlar yaşattı.

Ziyarette konuşan Kaymakam Dalak, "Devlet olarak her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız. Şehit ve gazi ailelerimizle kurduğumuz gönül köprüsü devam etmektedir. Kaymakamlık olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Bahadırlar Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyarete İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti. - MANİSA

