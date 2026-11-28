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Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Danışma Merkezi'nin girişimleri ve Vali Avni Çakır'ın desteğiyle bağımlılıktan kurtulma sürecine giren 24 yaşındaki genç, kendisine sağlanan desteklerden dolayı Vali Çakır'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 24 yaşındaki otizmli genç, 6 ay boyunca ilaçsız tedavi merkezinde kaldı. Tedavi sürecinin ardından Muş Valisi Avni Çakır'ın girişimleriyle İmam Şafii Camisi'nde 10 ay süreyle çalışmaya başlayan genç, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Kütahya Valiliğine atanan Vali Avni Çakır'ı makamında ziyaret eden genç, bağımlılıktan kurtulma sürecinde kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Danışma Merkezi Başkanı Alparslan Bingöl ise bağımlılıkla mücadelede toplumsal desteğin ve gençlerin yeniden hayata kazandırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı