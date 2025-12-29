Vali Tavlı: 'Bağımlılık yerine bağımsızlık diyoruz, gençlerimize sahip çıkıyoruz'

Samsun'da Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken Vali Tavlı, "Bağımlılık yerine bağımsızlık diyoruz, ailemize ve gençlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin ele alındığı toplantıda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Bağımsızlık Köyü Projesi ile OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Orhan Tavlı, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca adli ve tedavi boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirterek, asıl hedefin önleyici çalışmalar olduğunu vurguladı. Sanat ve spordan eğitime kadar toplumun her alanına dokunan faaliyetlerin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Tavlı, ailelerin korunması ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Vali Tavlı, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların sahaya olumlu yansıdığını belirterek, özellikle gençlerin sosyal yaşamını faydalı aktivitelerle doldurmanın riskli alanları ortadan kaldıracağını dile getirdi. 2025 yılında yapılan çalışmalar için teşekkür eden Tavlı, "2026 yılında başta Yeşilay olmak üzere tüm kurumlarımızdan daha etkin mücadele, daha etkin iş birliği ve koordinasyon beklediğimizi özellikle ifade ediyoruz. Bağımlılık yerine bağımsızlık diyoruz, yine ailemize, gençlerimize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Ayaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - SAMSUN