Bağdat Caddesi'nde tansiyon yükseldi, polis önledi

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması için bayrak açan Galatasaraylı taraftarlar ile Fenerbahçeli grup arasında tansiyon yükselirken, yaşanan gerginliğe polis ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen bazı taraftarların bayrak açma girişimi kısa süreli gerginliğe neden oldu. İddiaya göre çevrede bulunan bazı Fenerbahçeli taraftarlar duruma tepki gösterdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından olaya tartışma büyümeden müdahale edilirken, olay sonrası caddede güvenlik önlemleri artırıldı. - İSTANBUL

