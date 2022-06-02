Bağcılar'da uçurtma şenliği düzenlendi - Haberler

Bağcılar'da uçurtma şenliği düzenlendi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi tarafından 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra çocuklar katıldı. Mahmutbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı çocuklar yüzünü boyatırken bazıları da çalan müziğe eşlik ederek dans etti. Büyükler de çocuklara uçurtma uçurmayı öğreterek keyifli vakit geçirdi. Uçurtmasını en yükseğe çıkaran çocuklar ise bisikletle ödüllendirildi.

"Yaptığımız bütün çalışmalarımızda çocuklarımızı önemsiyoruz"

Düzenlenen etkinliklerde bütün çocukları önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Tabi Çevre Haftası dolayısıyla çevre etkinlikleri içerisindeki bir etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızla beraber onlara keyifli bir zaman geçirme adına düzenlemiş olduğumuz bir program. Her yıl düzenli bir şekilde Bağcılar Belediyemiz bu programları düzenliyor. Bu yıl da güzel, yeşil bir alanda bu programı gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak çevre duyarlılığımız üst düzeyde. Bunları daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın da keyifli olduğu bir ortam oluştu. Göreve geldiğimiz 47. gün bugün 47 gündür hep şuna vurgu yapıyoruz. Önceliğimiz çocuklar, gençler olacak. Yaptığımız bütün çalışmalarımızda bütün çocuklarımızı önemsiyoruz" dedi.

"Çocuklar eğlensin diye geldik"

Öğrencileriyle birlikte etkinliğe katılan Öznur Bozkurt, "Öğrencilerimle birlikte geldim. Onlar da eğleniyor tabi biz de böyle onların dolaşan iplerini bağlama işlerini halletmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir etkinlik çocuklar eğlensin diye geldik. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim. Çocuklar zaten sıkılmıştı havalardan dolayı böyle güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

"Koronadan sonra çok güzel oldu"

Etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren 10 yaşındaki Alara Aycoşkun, "O kadar eğlendim ki koronadan sonra çok güzel oldu. Çünkü böyle aktiviteler eğlenceli etkinlikler yapamıyorduk maalesef" dedi.