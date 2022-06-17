Bağcılar'da Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temel atma töreni yapıldı

İSTANBUL Bağcılar'da Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temel atma töreni yapıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası temel atma töreni gerçekleştirildi. Sancaktepe Mahallesi'nde yapılan törene AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ete, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve ünlü sinema oyuncusu Ulvi Alacakaptan katıldı. 2 bodrum, zemin ve 4 normal kattan oluşacak olan binanın içerisinde 422 kişilik tiyatro salonu, 84 kişilik konferans salonu, gençlik kütüphanesi, genel kütüphane, sanat galerisi, multimedya bölümü, arşivler, toplantı salonları, atölyeler, etüt salonları, bireysel-toplu çalışma odaları, çocuk kütüphanesi, erişilebilir kütüphane ve sosyal alanlar bulunacak. 190 bin adet kitap kapasitesiyle de önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak. Projenin yıl sonunda bitmesi ve binanın hizmete açılması planlanıyor.

"Çocukların ve gençlerin belediye başkanı olacağım"

Bağcılar Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası Temel Atma Töreni'nde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Şehir kütüphanesi ve tiyatro merkezi ülkelerin, medeniyetlerin gelişimi adına en önemli unsurlardandır. Bu açıdan Bağcılar Belediyesi, 1992 yılından beri eğitime, gençliğe önem göstermiş bir ilçedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne 2'nci ayı doldurduk. Genç bir belediye başkanı olarak her konuşmamda çocukların ve gençlerin belediye başkanı olacağımı ifade ediyorum. Çünkü ülkemiz adına en önemli yatırımın gençlere ve çocuklara yapılan yatırım olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.