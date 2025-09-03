Bafra Kosovalılar Derneği'nden Hasta Yatakları Bağışı

Samsun Bafra Kosovalılar Derneği, "Her Hasta İçin Biraz Daha Umut Projesi" kapsamında bağışlanan 10 adet elektrikli hasta yatağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere mahalle muhtarlarına teslim etti.

Dernek yetkilileri, hasta yataklarının tamamen ücretsiz şekilde kullanıma sunulacağını ve projenin muhtarlar aracılığıyla yürütüleceğini kaydetti.

Dernek Başkanı Cem Dere, yaptığı açıklamada, "Bağışçılarımızın desteğiyle temin edilen hasta yataklarını mahalle muhtarlarımıza teslim ederek, sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - SAMSUN