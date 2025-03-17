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Bafa Gölü'nde Jandarma Denetimi: Yasa Dışı Balık Avcılığına Karşı Mücadele

Bafa Gölü'nde Jandarma Denetimi: Yasa Dışı Balık Avcılığına Karşı Mücadele
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Aydın İl Jandarma, Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yılan balığı ve diğer balık türlerinin yasa dışı avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Doğal yaşamın korunması için yapılan bu denetimlerin süreceği belirtildi.

Aydın İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda denetimler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanları koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yılan balığı (Anguilla Anguilla) ve diğer balık türlerinin yasa dışı avcılığına yönelik Aydın İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda denetim gerçekleştirildi. Ekipler Bafa Gölü'nde balık avcılığı yapan kişileri kontrol ederek, doğanın korunmasına katkı sağlarken, jandarma yetkilileri bu tür denetimlerin, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi adına büyük önem taşıdığını belirtti. Çevreye zarar veren tüm faaliyetlerle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan ekipler denetimlerin süreceğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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