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BAE'de yıllardır tutulan kadınların da olduğu İranlı grup serbest bırakıldı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yıllardır cezaevinde bulunan, aralarında kadınların da olduğu bir grup İran vatandaşı, diplomatik ve güvenlik heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından serbest bırakıldı. Serbest kalan kişilerin önümüzdeki saatlerde İran'a gönderilmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yıllardır cezaevinde bulunan, aralarında kadınların da olduğu bir grup İran vatandaşı, diplomatik ve güvenlik heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından serbest bırakıldı.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temaslarda, yıllardır BAE'de tutuklu bulunan İran vatandaşlarının durumuna ilişkin görüşmeler de gündeme geldi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, aralarında kadınların da olduğu bir grup İran vatandaşı, diplomatik ve güvenlik heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından serbest bırakıldı. Söz konusu kişilerin önümüzdeki saatlerde İran'a gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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