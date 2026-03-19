BAE açıklarındaki gemiye isabet eden şüpheli cisim yangına yol açtı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş devam ederken, uluslararası deniz ticareti güvenliği konusundaki endişeleri artıracak bir gelişme daha yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), BAE'deki Havr Fakkan şehrinin 20 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye "bilinmeyen bir cisim" isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığını duyurdu. Geminin ve mürettebatın güvenlik durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "Gemilerin dikkatli seyretmelerini ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmelerini tavsiye ediyoruz" denildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı