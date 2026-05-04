BAE açıklarındaki tankere saldırı şüphesi

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra şehri açıklarında seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurdu.UKMTO'dan yapılan açıklamada Fucayra şehrinin yaklaşık 144 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin bilinmeyen bir cisimle vurulduğu belirtilerek, "Tüm mürettebat güvendedir ve çevresel etki bildirilmemiştir" denildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarılarak, bölgedeki gemilere şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısı yapıldı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı