BAE açıklarındaki gemiye saldırı şüphesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, BAE muhtemel bir gemi saldırısı haberi ile gündeme geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), BAE'deki Ras Al-Khaimah limanının yaklaşık 46 kilometre kuzeybatısındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini duyurdu. Hasarın kesin boyutunu belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılırken, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi. Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı