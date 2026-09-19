Babullu Köyü Gazi Camii’nde 50 yılın ardından Cuma namazı kılındı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Babullu Köyü Gazi Camii'nde 50 yılın ardından ilk defa Cuma namazı kılındı.

Sivrihisar'da yaklaşık 800 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Babullu Köyü Gazi Camii, yıllardır terk edilmiş vaziyetteydi. Köyde yaşayan tek kişi olan Babullu Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Halil Adalıoğlu ve ilçe sakinleri, imece usulü ile camiyi yaptırdı. Yaklaşık 50 yıldır Cuma namazının kılınmadığı camide tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, vatan için canlarını feda eden şehitler, cemaatin ve köy sakinlerinin vefat eden yakınlarının ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okundu. Duaların okunmasının ardından, tarihi camide Cuma namazı kılındı, ardından camide çıkan cemaate pide, ayran ve çay ikramında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı