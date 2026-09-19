Haberler

Babullu Köyü Gazi Camii’nde 50 yılın ardından Cuma namazı kılındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babullu Köyü Gazi Camii’nde 50 yılın ardından Cuma namazı kılındı
Güncelleme:
+49 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Babullu Köyü Gazi Camii’nde 50 yılın ardından ilk defa Cuma namazı kılındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Babullu Köyü Gazi Camii'nde 50 yılın ardından ilk defa Cuma namazı kılındı.

Sivrihisar'da yaklaşık 800 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Babullu Köyü Gazi Camii, yıllardır terk edilmiş vaziyetteydi. Köyde yaşayan tek kişi olan Babullu Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Halil Adalıoğlu ve ilçe sakinleri, imece usulü ile camiyi yaptırdı. Yaklaşık 50 yıldır Cuma namazının kılınmadığı camide tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, vatan için canlarını feda eden şehitler, cemaatin ve köy sakinlerinin vefat eden yakınlarının ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okundu. Duaların okunmasının ardından, tarihi camide Cuma namazı kılındı, ardından camide çıkan cemaate pide, ayran ve çay ikramında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti

Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişti

Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu