Babaeski'de Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 'Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle köylerde ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek, sağlık kontrolleri yapıldı.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalarda, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmadı.

Oruçlu, Katranca, Pancarköy ve Müsellim köylerinin Sağlık Evi ebeleri tarafından, sağlık hizmeti verdikleri köylerdeki en yaşlı kişileri ziyaret ederek, yaşlı sağlığı hakkında bilgilendirme yapılıp, kan basıncı, nabız, hayati verilere ait sağlık takibi ölçümleri yapıldı. - KIRKLARELİ