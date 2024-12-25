Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında toplantı yapıldı. Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında düzenlenen toplantıda kurum müdürleri 3 aylık faaliyetleri paylaştı ve ilçede yapılması gereken konular görüşüldü.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.
Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele toplantısına kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 3 aylık faaliyet ve çalışmalar hakkında kurum üyelerine sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca, ilçedeki yapılması gereken konular görüşüldü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel