Babaeski'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele toplantısına kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 3 aylık faaliyet ve çalışmalar hakkında kurum üyelerine sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca, ilçedeki yapılması gereken konular görüşüldü. - KIRKLARELİ