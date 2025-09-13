Haberler

Baba-oğul aynı hastanede hizmet vermeye başladı

Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini bu yıl bitiren Oğuz Başkan, Sağlık Bakanlığı'nın ataması ile babası Dahiliye Uzmanı Dr. Sezgin Başkan'ın 14 yıldır görev yaptığı Mudanya Devlet Hastanesi'ne atandı. Baba ve oğlu aynı hastaneye birlikte işe giderek, hastalarına şifa olmaya çalışıyor. - BURSA

