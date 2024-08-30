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Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu

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Diyarbakır'da bir caddeye asılan, "Oğlum, beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır" yazılı pankart görenleri şaşırttı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını ileri süren baba, olayı caddeye pankart asarak duyurdu.

Ne zaman asıldığı bilinmeyen pankartta, "Oğlum F.A., beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz. Sorunludur, belalı maldır" ifadeleri yer aldı.

Pankartı gören vatandaşlar yazıyı okuduğunda çok şaşırdı.

Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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