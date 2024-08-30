Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oğlunun kendisini ve diğer çocuklarını dolandırdığını ileri süren baba, olayı caddeye pankart asarak duyurdu.

Ne zaman asıldığı bilinmeyen pankartta, "Oğlum F.A., beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz. Sorunludur, belalı maldır" ifadeleri yer aldı.

Pankartı gören vatandaşlar yazıyı okuduğunda çok şaşırdı.