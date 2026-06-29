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Karneleri karıştıran babanın ikiz kızlarıyla olan diyaloğu kamerada

Karneleri karıştıran babanın ikiz kızlarıyla olan diyaloğu kamerada
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Elazığ'da bir baba, anaokulundan karne alan ikiz kızları Masal ve Öykü'nün isimlerini karıştırınca çocuklar şaşkınlık ve üzüntüyle tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ'da yaşayan Mehmet Can Doğan'ın, anaokulundan karne alan ikiz kızları Masal ve Öykü'nün isimlerini karıştırdığı ve kızlarının tepkilerinin yer aldığı anlara ait cep telefonu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ'da ikamet eden Mehmet Can Doğan, anaokuluna giden ikiz kızları Masal ve Öykü Doğan'ın karne alma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ev ortamında kızlarının karnelerini inceleyen baba Doğan'ın, ikizlerin isimlerini karıştırması üzerine çocukların şaşırdığı, tepki gösterdiği ve ağladığı görüldü. Babanın isimleri düzeltmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından çok sayıda izlenme ve beğeni aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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