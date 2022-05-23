Aziziye'den Erzurum'a şiir ziyafeti - Haberler

Aziziye Belediyesi, dev kültür organizasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi işbirliğiyle organize edilen Ilıca Şiir Şöleni'nde, Nurullah Genç'ten, İsmail Kılıçarslan'a, Ferman Karaçam'dan Hüseyin Akın'a, Muhammed Nur Doğan'dan Üzeyir İlbak'a varıncaya kadar Türk şiirinin birbirinden özel isimleri bir araya gelecek. Erzurumlu şairlerin de şiirleriyle renk katacakları program, 29 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ilıca Şiir Şöleni'nde yine Aziziye Belediyesi ve TDED Erzurum Şubesi'nin birlikte düzenlediği ödüllü mektup yarışmasının sonuçları açıklanacak, dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "29 Mayıs Pazar günü bütün şiir dostlarını Ilıca Şiir Şöleni'mize bekliyoruz" dedi.

Erzurum'u şiir ziyafeti bekliyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi işbirliğiyle ödüllü bir mektup yarışması organize ettiklerini anımsatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "İstiklal Marşımızın kabulü ve Erzurum'umuzun da milli şahlanış günü olan 12 Mart'ta yarışmamızı ilan etmiş ve ödül törenini ise görkemli bir şiir şöleniyle birlikte gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Yarışmamız sona erdi ve şimdi sıra birbirinden özel şair konuklarımızla şiir şölenimizi düzenlemeye geldi. 29 Mayıs Pazar günü Erzurum'u çok özel bir şiir ziyafeti bekliyor" ifadelerini kullandı.

Şiir şöleni ve ödül töreni bir arada

Türk şiirinin adeta ses bayrağı olmuş birbirinden özel isimleri Erzurum'da Ilıca Şiir Şöleni'nde bir araya getireceklerini kaydeden Başkan Orhan, "Konuklarımız arasında Türkiye'nin çok yakından tanıdığı şiir üstatlarının yanında, Erzurum'da isimleri şiirle neredeyse özdeş hale gelmiş olan şairlerimiz de var. Birbirinden kıymetli şairlerimizle Ilıca Şiir Şöleni'nde bir araya getirecek ve Erzurum'daki şiir dostlarına adeta şiir ziyafeti çekeceğiz." diye konuştu.

Ilıca Şiir Şöleni'nin özel bir başka yanının ise, ödül töreni olacağını vurgulayan Başkan Orhan, "Programımızda ayrıca İstiklale ve İstikbale mektup yazmalarını istediğimiz ödüllü yarışmamızın sonuçlarını açıklayacak ve dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

Şiir şölenine katılacak şairler

Aziziye Belediyesi ile TDED Erzurum Şubesi işbirliğiyle organize edilen Ilıca Şiir Şöleni'ne; Ali Coşkun Hirik, Ferman Karaçam, İsmail Bingöl, İsmail Kılıçarslan, Hüseyin Akın, M. Hanefi İspirli, M. Nur Doğan, Murat Ertaş, Müştehir Karakaya, Nurullah Genç, Üzeyir İlbak, Vedat Eğilmez, Yaşar Bayar ve Ziya Kibar konuk olarak katılacak. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel