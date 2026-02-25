Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Balıkesir'de düşen F-16 uçağı için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan pilot için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e bir taziye mesajı gönderdiği kaydedildi. Mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu bir askerimizin hayatını kaybettiği haberini derinden üzüntüyle karşıladım. Şehit düşen askerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum, akrabalarının acısını paylaşıyorum ve ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı