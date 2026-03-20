Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müslümanlar, bayram namazını Şehitlik Camii'nde kıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müslümanlar, bayram namazını Şehitlik Camii'nde kıldı.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Bakü'deki Şehitlik Camii'nde toplanan vatandaşlar, saf tutarak namazını kıldı. Yoğunluk nedeniyle cami içine sığmayan vatandaşlar ise namazını cami avlusunda kıldı.

"Tüm Türkiye'deki kardeşlerimizin hepsine sağlık ve esenlik diliyorum"

Tüm Müslümanları Ramazan Bayramı vesilesiyle tebrik ettiğini belirten vatandaş Aliağa Süleymanov, "Allah'tan onlara sağlık, uzun ömür, güzel günler ve günahlarının bağışlanmasını diliyoruz. Allah hepimizin Ramazan ayını kabul etsin" dedi.

Tüm Türkiye'yi Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik ettiğini belirten Muharrem Musayev, "Allah hepimizden razı olsun. Allah, Ramazan ayındaki tüm dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Buradan, tüm Türkiye'deki kardeşlerimizin hepsine sağlık ve esenlik diliyorum. Allah, tuttukları oruçlarını ve ibadetlerini kabul etsin. Tüm annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizi, kardeşlerimizi ve amcalarımızı bayramları dolayısıyla tebrik ediyorum. Büyüklerimizi ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Allah hepimizden razı olsun, bayramımız mübarek olsun" diye konuştu.

Bütün Türk dünyasının Ramazan Bayramını kutladığını belirten Ali Rızayev, "Allah, Ramazan ayında yaptığımız tüm ibadetleri, tuttuğumuz oruçları ve kıldığımız teravih namazlarını kabul etsin. Allah tüm Müslümanlardan razı olsun. Tüm Türk kardeşlerimizi ve tüm Müslüman alemini tebrik ediyorum. Allah bütün Müslüman alemini birleştirsin" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
