Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Günü Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 8 Kasım Zafer Günü kapsamında havai fişek gösterileri ile kutlamalar yapıldı. 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı.

Azerbaycan'ın 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı yenerek işgal altındaki topraklarını kurtarmasının 5. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Başkent Bakü'deki 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları kapsamında Hazar Denizi kıyısındaki Milli Park'ta konser ve havai fişek gösterisi düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Bakü'nün yanı sıra Karabağ'daki tarihi Şuşa şehrinde de havai fişek gösterileri düzenlendi. Azerbaycan tarihinde büyük önem arz eden Zafer Günü'nü halk büyük bir coşkuyla kutladı.

2. Karabağ Savaşı

Azerbaycan ordusu 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren savaşta 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü'nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti. - BAKÜ

