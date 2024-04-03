Azdavay'da öğrenciler yardım kampanyası düzenledi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde öğrenciler, düzenlenen kampanya çerçevesinde hayırseverlerden toparladıkları yardım malzemelerini koliliyerek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde yardım kampanyası düzenledi. Öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki yönden yetişerek yardımlaşma ve dayanışmanın önemi ile paylaşma bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum İş Birliği Protokolü (ÇEDES)" çerçevesine "değerler eğitimi" verildi.

Proje çerçevesinde düzenlenen yardım kampanyasında da öğrenciler, öğretmenleri koordinasyonunda hayırseverlerden yardım malzemesi topladı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından koliler haline getirilerek paketlenen yarım malzemeleri, Azdavay Kaymakamlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. - KASTAMONU