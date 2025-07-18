Ayvalık'ta Yaz Sezonunda Atlı Jandarma ile Güvenlik Sağlanıyor

Ayvalık'ta Yaz Sezonunda Atlı Jandarma ile Güvenlik Sağlanıyor
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda artan turizm hareketliliği nedeniyle atlı jandarma birliği sahillerde devriye görevine başladı. Turistler atlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, güvenlik hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirtiyorlar.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunda artan nüfus ve turizm hareketliliği nedeniyle sahillerde güvenliği sağlamak amacıyla atlı jandarma birliği göreve başladı. Atlı jandarmalar özellikle yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

İlçenin dünyaca ünlü Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası bölgesinde görevlendirilen 3 at ve 6 personelden oluşan atlı birlik, yaz sezonu boyunca devriye görevini sürdürecek. Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Heybet", "Manas" ve "Yankı" isimli atlarla yürütülen uygulama, sahildeki yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Küçükköy Jandarma Karakolu'na bağlı olarak görev yapan birlik, sabah 11.00 ile gece 23.00 saatleri arasında belirli aralıklarla sahil ve çevresinde devriyeye çıkıyor. Güvenlik hizmetlerinin yanı sıra, bazı yerli ve yabancı turistler jandarmalarla ve atlarla hatıra fotoğrafı çektirip, özçekim yapıyor.

Uygulamanın 10 Eylül'e kadar süreceği öğrenilirken, yerli ve yabancı turistler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ankara'dan Ayvalık'a gelen Özge Özkan ise, "Jandarmanın bu şekilde gezmesini çok beğendik. Bu uygulama hoşumuza gitti, kendimizi güvende hissediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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