Ayvalık'ta Şiddetli Fırtına ve Yağış

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

Ayvalık'ta gece saatlerinde güneydoğu ve güneybatı yönlerinden esen fırtına sabah saat 06.30'dan itibaren saatte 80 ile 90 kilometre hıza ulaştı. Yağışla birlikte etkisini daha da artıran fırtına, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasarlar oluşturdu.

Cunda Adası sahilindeki işletmelerin tabelalarıyla kapı önlerindeki masa ve sandalyeleri uçuran fırtına nedeniyle adada bazı ağaçlar da devrildi.

Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi sınırları içindeki Yunus Emre Parkı sahilinde bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü.

Fırtına nedeniyle Altınova'da bir evin çatısının uçtuğu öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve yağışın ardından Ayvalık Belediyesi ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler olumsuz hava şartlarından etkilenen bölgelerde çalışmalar başlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde başlayan, kısa sürede kentimizi olumsuz etkileyen yağış ve şiddetli fırtınadan zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Başkan Ergin, "Olağanüstü hava şartları nedeniyle tüm gece teyakkuzda olan mesai arkadaşlarımız, yaşanan sorunları aciliyetine göre gidermeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için Fen İşleri, Zabıta, Temizlik, Teknik ve tüm ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri; Ayvalık'ta akşam saatlerinde de fırtına ve yağışın zaman zaman hızını artırarak etkili olacağı ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. - BALIKESİR