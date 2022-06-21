Ayvalık'ta sepet örme geleneği yeniden hayat buldu - Haberler

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Ayvalık'ta sepet örme geleneği yeniden hayat buldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ayvalık'ta sepet örme geleneği yeniden hayat buldu

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi mahalle evleri çatısı altında, unutulmaya yüz tutmuş sepet örme geleneği yeniden hayat buldu.

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi mahalle evleri çatısı altında, unutulmaya yüz tutmuş sepet örme geleneği yeniden hayat buldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin de üretime destek verdiği kursta üretici kadınlar bir araya gelerek el emeği hasır ürünler ürettiler. Kurslara katılan kadınlar ürettikleri el yapımı ürünleri farklı etkinliklerde kurulan mahalle evleri stantlarında satışa sunuyor.

Canan Ergin; "Yıllar öncesini bizlere hatırlatan ve el emeğinin en zor olan işlerinden biri olan ve hasır örgü tekniğiyle hazırlanan el yapımı örgü sepetlerimizi mahalle evlerinde Ayvalıklı kadınlarımız ile üretiyoruz. Kadın emeğinin güzelliği ve görsel şahaneliği naif bir şekilde tasarımlarla buluşurken, kadınlarımızla hem keyifli hem verimli zaman geçiriyoruz" dedi.

Mahall evleri projesine çok önem verdiğini ve tüm kadınlarımızı bu çatı altındaki kurslarda, etkinliklerde görmek istediğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Kadınlarımız kursumuzda sepet örme sanatını öğrenerek aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Kısacası Ayvalık olarak üreten, var eden bir toplum olmayı amaçlıyoruz. Bu kursları daha da çeşitlenerek yaz aylarında da mahalle evlerinde devam edecek. Üretme, ekonomik değer yaratma, el sanatlarını, becerilerini geliştirme, işgücüne katılma, eğitim alma konularında biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Mahalle evleri çatısı altındaki kursiyerlerimizin çoğunluğunun da kadın olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Hedefimiz; kadınıyla ve erkeğiyle, çocuğuyla öğrenen, gelişen ve üreten bir Ayvalık" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Canan Ergin Mesut Ergin Balıkesir Yerel Haberler

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