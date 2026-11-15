Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ayvalık'ta lise öğrencileri sokak kedileri için yaklaşık 50 kedi evi hazırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık'ta lise öğrencileri sokak kedileri için yaklaşık 50 kedi evi hazırladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lise öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Aysel Manyas öncülüğünde sokak kedileri için yaklaşık 50 kedi evi hazırladı. Yuvalar, Ayvalık'ın mahallelerinde ve kedisi olan ailelere dağıtılarak kedilerin kışın soğuğundan korunması hedeflendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lise öğrencileri, soğuk kış günleri öncesinde sokak kedileri için örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Kendi imkanları ve hayal güçleriyle yaklaşık 50 kedi evi hazırlayan öğrenciler, minik dostlarına sıcak bir yuva kazandırdı.

Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Aysel Manyas öncülüğünde sokak hayvanlarına yönelik anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, tamamen kendi tasarımlarıyla irili ufaklı kedi evleri hazırlayarak hem hayallerindeki tasarımları ortaya koydu hem de hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Öğrencilerin büyük bir özveriyle hazırladığı yaklaşık 50 kedi evi, Ayvalık'ın çeşitli mahallelerinde sokak kedilerinin barınabilmesi amacıyla dağıtıldı. Kedisi bulunan ailelere de ulaştırılan yuvalar sayesinde minik dostların yağmurdan, rüzgardan ve kışın dondurucu soğuğundan korunması hedeflendi.

Biyoloji Öğretmeni Aysel Manyas'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin yalnızca akademik eğitimle değil, çevreye ve canlılara karşı duyarlılıklarıyla da topluma örnek olabileceklerini gösterdi.

Ayvalıklı gençlerin bu anlamlı girişimi, küçük dokunuşlarla büyük iyiliklerin yapılabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ticaret Bakanlığından fal, medyum ve büyü tanıtımlarına durdurma kararı

Bakanlık, korku ve inançları istismar edenler için harekete geçti
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Fas, Nijer'i beşledi! Youssef En-Nesyri tarihe geçti

Youssef En-Nesyri'den tarihi gol!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Son hali ortaya çıktı
Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

Can Yaman'ın son hali şaşırttı! Ten rengini görenler aynı soruyu sordu
Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi

Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi
Potanın Perileri İsrail'i yıktı

Potanın Perileri İsrail'i yıktı
Dört büyüklerde de oynamıştı! Burak Yılmaz'ın kızları bakın hangi takımlıymış

Dört büyüklerde de oynamıştı! Burak Yılmaz'ın kızları bakın hangi takımlıymış
Guendouzi'den çocuklarına büyük sürpriz! Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu

Kutudan çıkan şey minikleri havalara uçurdu