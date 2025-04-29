Ayvalık'ta Kutü'l Amare Zaferi'nin 109. Yıldönümü Kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin yıldönümü düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Osmanlı'nın son zaferi olarak da bilinen Kutü'l Amare Zaferi'nin 109. yıldönümü, Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvayı Milliye salonunda düzenlenen bir programla kutlandı.

Etkinlik programında; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Abdulkadir Köksal; 29 Nisan 1916 da Osmanlı Ordusu'nun Halil Paşa komutasında, Irak'ın Küt bölgesinde verdiği destansı mücadeleyle dönemin en güçlü ordularından İngiliz birliklerini mağlup ettiğini, aylar süren direnişin ardından 13 bin İngiliz askerinin, Türk Ordusu'na teslim olduğunu anlattı.

Söz konusu zaferin, sadece askeri bir başarı değil; bir milletin kararlılığının, vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun açık bir göstergesi olduğunu belirten Köksal, Kütü'l Amare, 'Çanakkale Geçilmez' diyen ecdadın, aynı ruhla Mezopotamya topraklarında yazdığı başka bir destandır" dedi.

Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Abdulkadir Köksal'ın konuşmasının ardından, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve müzikal gölge oyunu gösterimi izleyenler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. - BALIKESİR