Ayvalık'ta Deprem Simülasyon Tırı ile Bilinçlendirme Etkinliği

Ayvalık'ta "Deprem Simülasyon Tırı" bilinçlendiriyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Deprem Simülasyon Tır'ı vatandaşlar ve öğrencileri depreme karşı uygulamalı olarak bilinçlendirdi. 6.5 şiddetindeki bir deprem sırasında alınacak önlemler ve sağlıklı konutların deprem sırasında öneminin gözler önüne serildiği simülasyon tırına ilgi yoğun oldu.

Ayvalık'ta Deprem Simülasyon Tır'ı ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara kapılarını açtı.

İlçedeki okulların öğrencilerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı deprem simülasyonu sırasında oluşturulan suni deprem ile gerçek bir zelzele anı yaşatıldı.

Özellikle çocukların ve gençlerin deprem gerçeğine karşı farkındalığını artırmayı hedefleyen Deprem Simülasyon Tırı, deprem sırasında güvenli alanlara nasıl ulaşılacağı, aile bireylerinin bir araya getirilmesi ve ilk yardım gibi konulara değinildi.

Tır da eğitimleri veren Jeoloji Uzmanı Ahmet Akyüz, vatandaşları depreme karşı bilinçlendirebilmek adına Ayvalık'ta bulunduklarını hatırlatarak, "Balıkesir'in ilçelerini geziyoruz. Normalde biz, okulları gezerek bu bilinçlendirmeleri yapıyoruz. Her iki senede bir okullara tekrar gidiyoruz. Bizi gören bir çocuk, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta bizlerle tekrar karşılaşıyor. Bu yüzden de vatandaşlarımızın bizlere karşı tepkileri olumlu yönde çok güzel oluyor. Özellikle de öğretmenlerimizle birlikte paydaş bir şekilde çalıştığımız için çalışmalarımız verimli oluyor" dedi.

Öğretmenlerin depreme karşı öğrencileri çok iyi bir şekilde bilinçlendirdiğini aktaran Akyüz, "Bunu net olarak görebiliyoruz. Ama okullarda teorik bilgi alan öğrenciler, simülasyon tırımıza gelip, deprem anını yaşadıklarında; heyecan ve korkuyu da aynı anda hissettikleri için, okullarda aldıkları teorik bilgiyi pekiştirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Tır da 6 ile 7 şiddetinde yapay deprem simülasyonu oluşturduklarını kaydeden Ahmet Akyüz, "Aslında bu Kocaeli depreminin birebir simülasyonudur. Biz tabi bunu yüzde 100 değil de, yüzde 80 seviyesinde yaşatıyoruz. Böylelikle öğrenciler ve vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.