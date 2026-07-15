Ayvalık'ta Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ayvalık'ın Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 4 aracın trafik kazasına karıştığını belirledi. Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği ekipleri kazaya 1 araç ve 5 personelle müdahale etti.

Kazada yaralanan 6 kişinin araçlardan çıkarılarak, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA