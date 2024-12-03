Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

Ayvalık Polisi'nden Engelli Gazeteciye Anlamlı Ziyaret

Ayvalık Polisi'nden Engelli Gazeteciye Anlamlı Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve polis memurları, ortopedik engelli gazeteci Suat Salgın'ı ziyaret ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Ziyarette, engellilerin sosyal hayata entegrasyonu konusunda yapılan çalışmalar vurgulandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve bünyesindeki polis memurları ortopedik engelli gazeteci Suat Salgın'a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Bölgenin tanınmış haber muhabiri Salgın'ı bürosunda ziyaret eden Ayvalık Polisi; engelli muhabirin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

İhlas Haber Ajansı, muhabiri Salgın ile bir süre sohbet eden Müdür Çakır, vatandaşların yanı sıra engelli bireylerin can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek adına Türk Polisi'nin ülke çapında 7/24 görev yaptığını hatırlattı.

Devletin tüm birimleriyle hayatlarını kolaylaştırabilmek için engelli vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan İlhan Çakır, Ayvalık'ta da polisin engelliler için gerektiğinde tüm imkanlarını seferber edebilecek duyarlılık ve donanıma sahip olduğunun altını çizdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine yönelik yapılan nazik jestten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salgın ise, Ayvalıklı engelliler adına kendisini ziyaret eden polis memurları nezdinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm personele teşekkür etti.

Engelliler gününde bir engelli birey olarak hatırlanmanın son derece mutlu edici olduğunu kaydeden Salgın, toplumda engellilerin güncel hayatlarında yaşadıkları sorunların çözümü noktasında son yıllarda atılan adımların olumlu yönde olduğunu savundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
img

Çin'den ABD'ye jet misilleme cevabı
img

Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı, işte tarih
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.