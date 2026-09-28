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Ayvalık, nüfusta Balıkesir'in 5'inci ilçesi oldu, Gönen'le nüfus farkı 85 kişi oldu

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Ayvalık, nüfusta Balıkesir'in 5'inci ilçesi oldu, Gönen'le nüfus farkı 85 kişi oldu
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TÜİK'in 2025 yılı ADNKS verilerine göre Ayvalık'ın nüfusu 75 bin 815 kişi oldu; bu rakamla Ayvalık, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında 5'inci sırada yer aldı. Ayvalık'ın hemen ardından 75 bin 730 kişiyle Gönen gelirken iki ilçe arasındaki nüfus farkı yalnızca 85 kişi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Ayvalık'ın nüfusu 75 bin 815 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla Ayvalık, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında nüfus büyüklüğü bakımından 5'inci sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Balıkesir'in toplam nüfusu 1 milyon 284 bin 517 kişiye ulaşırken, Ayvalık 75 bin 815 kişilik nüfusuyla kentin en kalabalık ilçeleri arasında yerini korudu.

Nüfus sıralamasında Ayvalık'ın önünde 189 bin 444 kişiyle Karesi, 188 bin 858 kişiyle Altıeylül, 176 bin 251 kişiyle Edremit ve 169 bin 476 kişiyle Bandırma bulunuyor.

Ayvalık'ın hemen ardından ise 75 bin 730 kişilik nüfusuyla Gönen geliyor. Buna göre Ayvalık ile Gönen arasındaki nüfus farkı yalnızca 85 kişi olarak gerçekleşti.

Veriler, Ayvalık'ın Edremit ve Bandırma'nın ardından Balıkesir'in nüfusu en yüksek üçüncü sahil ilçesi konumunda bulunduğunu da ortaya koydu.

Balıkesir genelinde kadın nüfusu 645 bin 646, erkek nüfusu ise 638 bin 871 kişi olarak açıklanırken, ilin toplam nüfusunun bir önceki yıla göre 8 bin 421 kişi arttığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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